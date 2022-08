Lörrach Zwei falsche Alarmierungen

Am Freitag geschah dies gegen 17.35 Uhr in einem Kaufhaus in der Innenstadt, am Sonntag, gegen 14.20 Uhr, in einer Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses in der Luisenstraße. In beiden Fällen wurden angebrachte Handmelder betätigt. Feuerwehr und Polizei rückten grundlos aus.