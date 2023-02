Lörrach Zwei Glatteis -Unfälle auf der A 98

Gegen 5.30 Uhr kam eine 57-Jährige mit ihrem Wagen ins Schleudern. Sie driftete nach rechts von der Fahrbahn ab auf den Grünstreifen neben der Ausfädelspur. Am Ende der Spur querte sie diese und fuhr mit ihrem Fahrzeug die Schutzplanke hoch wo sie linksseitig zum Stehen kam, so die Polizei. Die Fahrerin wurde verletzt und musste durch die Feuerwehr Weil am Rhein und Eimeldingen aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Wenige Minuten nach diesem Unfall geriet ein 55-jähriger Fahrer an gleicher Stelle ins Schleudern. Er touchierte nach dem Schleudern die Mittelleitplanke und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Während der Unfallaufnahme musste die A 98, an der Anschlussstelle Kandern/Rümmingen, gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.