Lörrach Zwei runde Geburtstage

Die evangelische Stadtkirche feiert am ersten Dezemberwochenende gleich zwei große Jubiläen: Der 1517 erbaute Kirchturm ist 500 Jahre alt und die Einweihung des Kirchenschiffs nun 200 Jahre. Zu diesem Doppeljubiläum laden die Matthäusgemeinde und das Dreiländermuseum zu besonderen Veranstaltungen ein.

Lörrach. Der Turm der Lörracher Stadtkirche stammt aus dem Reformationsjahr 1517. Deshalb wurde die Ausstellung im Dreiländermuseum so eingerichtet, dass der Turm aus der Ausstellung betrachtet werden kann. Die Jahreszahl 1517 ist in schwer lesbarer Schrift an der Ecke des Turmes in Sandstein eingemeißelt – vom Museum aus ist dieser gut zu sehen. Zum 300. Jubiläum der Reformation wurde 1817 außerdem das Kirchenschiff eingeweiht, ein bis heute markanter Blickpunkt in der Basler Straße.

Anlässlich der Reformationsausstellung und des Kirchenjubiläums gibt es am Wochenende verschiedene Angebote bei der Matthäusgemeinde und im Dreiländermuseum. Am Samstag, 2. Dezember, um 11 Uhr führt Herbert Sitterle durch die Turmkapelle und bietet die Möglichkeit zur Besteigung des Kirchturms bis zu den Glocken. Am Sonntag findet um 10 Uhr der Festgottesdienst „Kirche in Bewegung“ in der Stadtkirche statt. Verantwortet wird der Gottesdienst von Pfarrerin Gudrun Mauvais, Gemeindediakonin Miriam Tepel und Kantor Herbert Deininger. Dabei bringt sich der aktuelle Konfirmandenjahrgang mit szenischen Beiträgen ein.

Anschließend lädt das Dreiländermuseum zu einem Apéro ein, bei dem Museumsleiter Markus Moehring die Exponate der Stadtkirche in der Ausstellung „Reformationen“ vorstellt. Ausstellungskurator Peter Kunze beleuchtet zentrale Aspekte der Geschichte dieser Kirche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Um 12.30 Uhr lädt der Förderverein der Matthäusgemeinde erneut zu einer Führung durch die Stadtkirche mit Besteigung des Turms mit Herbert Sitterle ein.