Lörrach: Zwei Unfallfluchten nach Rempler: Zeugen gesucht

Geparkte Autos beschädigt

Am Dienstag wurden zwischen 10.05 und 11.45 Uhr an zwei Autos die hinteren Stoßfänger beschädigt. Der VW Golf sowie ein VW Up standen in der Basler Straße gegenüber dem Bahnhof Stetten.

Aufgrund der Unfallörtlichkeit erhofft sich das Polizeirevier Lörrach Hinweise von Zeugen.