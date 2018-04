Lörrach Zwei Verletzte bei Unfall

Lörrach-Haagen. Zwei Leichtverletzte forderte ein Unfall auf der B 317 am Mittwochabend an der Einmündung zum „Bauhaus“ in Haagen. Gegen 19.40 Uhr befuhr laut Polizei ein 30-jähriger Mann mit seinem Mercedes die B317 von Lörrach in Richtung Haagen/Bauhaus auf der linken Fahrspur.

Als an der dortigen Abzweigung die Ampel auf Rot stand, wechselte der Mann auf die rechte Fahrspur in Richtung Steinen und achtete nicht auf eine dort fahrende Mercedes A-Klasse. Es kam zur Kollision, bei der die Fahrerin der A-Klasse und eine Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.