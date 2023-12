Lörracher Bauprojekt: Denkmalschutz und Baukosten sorgen bei Fridolinschule für Diskussionen

Mit einem Brief an das zuständige Ministerium hat die Stadt Lörrach deutlich gemacht, was die vom Denkmalschutzamt geforderten Maßnahmen an hohen Kosten mit sich bringen, wie Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic im Ausschuss für Umwelt und Technik erklärte. Sie verbindet damit die leise Hoffnung auf mehr Zugeständnisse. „Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr gering.“ Doch zumindest zeige sich, dass der Denkmalschutz sich flexibler zeige. Wie berichtet, soll die Sanierung der Fridolinschule nicht mehr mit 7,85 Millionen Euro sondern mit 9,18 Millionen Euro zu Buche schlagen.