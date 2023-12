Lörracher Burghof-Auftritt: Florian Schroeder wird für seine parodistischen Künste bewundert

Florian Schroeder überzeugt. Foto: Tonio Paßlick

Söder-Doppelmoral

Und während sich Schroeder abarbeitet an Markus Söder, der „bekanntlich den schwarzen Gürtel in Doppelmoral“ trägt, an der feministischen Außenpolitik, an Thommy (Gottschalk), der lebenden Legende, die sich selbst zerstört, am Wahl-Chaos in Berlin, der Zerstörung der SPD durch Nancy Faeser, der Suche nach Wildschweinen in Kleinmachnow, die sich als Löwen ausgeben, den „Friedenstauben“ Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer (weil sie „taub sind für Frieden“) und der Wagenknecht, die sich als Pfau der deutschen Politik mit ihrer Identitätspanik gegenüber Putin Gefahr läuft, sich selbst zu spalten, postuliert er am Ende eines rhetorischen Husarenritts Karsten Linnemann als „Mann des Jahres“, als gefühlten Halbdackel oder Grönemeyer-Verschnitt.

Unterhaltsam und witzig

Bayern kürt er als „Erstes deutsches Comedy-Bundesland“ – „Derfern Sie das?“ parodiert er „Hubsi“ Aiwanger. Ja, er darf. Er nimmt sich auch heraus, im zweiten Programmteil sein Heim-Publikum immer wieder anzufrotzeln, gleichsam selbstironisch und mit fast zärtlichem Unterton. Dazu eignet sich vor allem die Auslese der Karten, auf die sein Publikum schreiben darf, mit was und wem es alles Schluss machen möchte.

Alemannisch hat er nicht verlernt und so spielt er gekonnt manche Plattitüden aus, die man dem langsam sprechenden und in konservativen Werten verwurzelten Einheimischen gerne nachsagt: „Wer langsam schwätzt, fährt gerne schnell“. Keine Pfiffe, im Gegenteil: seine Bücher zur Beschreibung des Bösen in unserer Gesellschaft finden reißenden Absatz.

Denn Schroeder wird vor allem bewundert für seine parodistischen Künste, die er in einer meisterhaften Persiflage einer Markus-Lanz-Runde („Freu mich sehr, bin gespannt…“) mit den Top-Gästen Karl Lauterbach und Robert Habeck zelebriert. Und vor allem der jährlichen Zugabe, bei der das Publikum Namen von Prominenten zurufen darf, die Schroeder dann schlagfertig parodiert. Kabarett kann selbst in so düsteren Zeiten unterhaltsam und witzig sein.