Lörracher Burghof: Dynamisch, kreativ und kraftvoll – Tanzstück mit aufregenden Szenen

Moderne Tanzsprache

Sofia Nappi, die italienische Choreografin, die an diesem Abend selber nicht anwesend, sondern in Schweden bei einer Opernarbeit unabkömmlich war, entwickelte ihr Stück in Ulm und in Lörrach, wo erstmals ein „Artist in Residence“-Programm durchgeführt wird. Das Stück ist eine Kooperation mit anderen Häusern, wurde zwei Wochen in Lörrach einstudiert und es gab auch eine öffentliche Probe.

Die junge Choreografin arbeitet in einer sehr modernen Tanzsprache, in der verschiedene Einflüsse hineinkommen, was man an den Bewegungsmustern sieht. Vor allem ist es Hofesh Shechters Tanzstil, von dessen Elementen Nappi angeregt ist.