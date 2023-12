Lörracher Burghof-Konzert: 200 Akteure zeigen den 500 Besuchern eine musikalische Vielfalt auf

Fast am Ende des Programms angekommen, tritt das City Connect Orchester, kurz CCO, auf. Die Leiterin der Musikschule, in Weil am Rhein, Ariane Mathäus, dirigiert das Streichorchester Saitenzauber persönlich, begleitet von Jonas Kehm am Klavier und erntet großen Applaus. Das große Potential der jungen Künstler ist beeindruckend.