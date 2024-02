Lörracher Fasnacht: Wie war es bei der Zunftabend-Premiere?

Die Narren haben Wort gehalten. Ein facettenreiches Programm, in dem vor allem lokale und grenzüberschreitende Themen enthalten sind, ist auf der Bühne über vier Stunden hinweg zu sehen. Aus Brandschutzgründen können dies pro Abend zwar nur 168 statt 218 Gäste verfolgen – doch die schunkeln beim Premierenabend am Mittwoch vor Fröhlichkeit mit musikalischer Unterstützung der „Nightshadows“ von Rolf Hauser. Von der Bühne schwappt die Freude an der Fasnacht in den Saal. Dabei werden den Besuchern politische und gesellschaftliche Probleme durch die Narrenbrille vor Augen geführt – also eben humorvoll.