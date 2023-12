Lörracher Festival: Sportfreunde Stiller und Chris Isaak treten bei „Stimmen“ auf dem Marktplatz auf

Sportfreunde Stiller mit Burli-Songliste

Kompromisslos, ehrlich, authentisch und energetisch haben sich die Sportfreunde Stiller bei unzähligen Auftritten viel Applaus erspielt. Und sowohl die „Sportis“ als auch das Stimmen-Festival haben 2024 Grund zum Feiern: 30 Jahre Stimmen trifft auf 20 Jahre „Burli“. In Erinnerung an das Erfolgs-Album schmettern die Sportfreunde Stiller am 26. Juli die komplette Burli-Songliste von der Bühne auf dem Marktplatz Lörrach, heißt es in der Ankündigung.