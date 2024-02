Lörracher Forscher: Für junge Forscher – Schülerforschungszentren tauschen sich aus

Phaenovum-Geschäftsführerin Kirsten Lohrmann lud dann zum Rundgang durch das Phaenovum ein. Im Doppelgebäude mit dem alten Hausmeisterhaus des HTG, das über eine geschlossene Brücke mit dem modernen Bauteil verbunden ist, warteten Schülerinnen mit Beispielen zu ihren Arbeiten. Die zwei Schwestern Maja und Ida Spanke begeisterten mit ihren Referaten zu Problemlösungen, die sie im Physik-Bereich für „Jugend forscht“ entwickelten.

Die Jungforscher

Maja, die ältere der beiden, hat ein Gerät entwickelt, das Hörbehinderte oder auch Jugendliche mit Kopfhörern auf die Sirenentöne eines Rettungsfahrzeuges aufmerksam macht. Ida, ihre jüngere Schwester, berichtete von Vorschlägen zur Sicherheit in der Gefahrenzone eines Stauwehrs: Ein Rettungsgitter, das fast Ertrinkende rettend auffängt. In einem weiteren Laborraum (Biologie/Chemie) warteten Emma Reither und Paula Fischer mit ihrem Forschungsprojekt zur Verbesserung der Behandlung von Zöliakie-Patienten. Es ging ihnen darum, eine Alternative zur glutenfreien Kost dieser Patienten zu entwickeln. Ihre Lösung: Stoffe in Papaya- und Ananasfrüchten, die sie dazu physikalisch untersuchten.