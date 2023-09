Lörracher Händlervereinigung „Pro Lörrach“ ist kleinen Geschäften zu teuer

Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung, die im Vorstand von Pro Lörrach ist, sitzt in diesem Moment direkt neben ihr, ein Stuhl weiter hat OB Jörg Lutz für das Pressegespräch Platz genommen. Beide werben sogleich für Pro Lörrach, man sei außerdem hinsichtlich des Mitgliedsbeitrags, der sich an der Mitarbeiterzahl und der Verkaufsfläche orientiert, im Gespräch. Und: „Ganz viele Städte beneiden uns um Pro Lörrach“, auch in Weil am Rhein. Eventuell gebe es eine Beitragsminderung, stellt Lutz in Aussicht, der von einem „absoluten Benefit“ spricht.