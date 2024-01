Lörracher Handel: Galeria-Zukunft wird mit Zuversicht betrachtet

Der Lörracher Galeria-Geschäftsführer Enrico Wallborn Foto: Marco Fraune

Der Oberbürgermeister

Die Insolvenzanmeldung des Warenhauses Galeria Karstadt Kaufhof ist laut OB Jörg Lutz äußerst bedauerlich. Sie stelle besonders für die Mitarbeiter in den Filialen einen unglücklichen Auftakt für das neue Jahr dar. „Dennoch bin ich zuversichtlich, dass der umsatzstarke Standort in Lörrach im Rahmen des Verfahrens erhalten werden kann und einen geeigneten neuen Eigentümer finden wird.“ Lutz verweist darauf, dass die Filiale erst kürzlich erfolgreich nach einem innovativen Konzept umgestaltet worden sei. „Sie ist seit vielen Jahrzehnten ein Aushängeschild und Magnet für die Einkaufsstadt.“

Die Filiale wurde kürzlich aufgewertet. Foto: Marco Fraune

Die Wirtschaftsförderin

Mit der Galeria-Filiale sei das Unternehmen in Lörrach gut am Markt positioniert, findet die Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung. „Wir sind froh, dass unser Haus nicht zum Mutterkonzern Signa gehört.“ Das Miteinander mit dem Vermieter sei in Lörrach gut, die Rahmenbedingungen an der Schweizer Grenze besser als in anderen Städten der Republik.

Die Wirtschaftsförderin bewertet den hohen Stellenwert des Kaufhauses für die Lörracher Innenstadt. Foto: Marco Fraune

Ziegler-Jung hofft, dass auch in fünf Jahren das große Kaufhaus in der Form weiter Bestand hat. „Das ist ein wichtiger Aspekt der Einkaufsstadt.“ Dieser trage zur Vielfalt bei. „Es kann aber sein, dass das Kaufhaus in fünf Jahren anders heißt.“ Für die Galeria-Mitarbeiter wünscht sich die Wirtschaftsförderin, dass nicht schon wieder die Diskussion „in das Schreckliche abdriftet“. Sie will mit ihrer Zuversicht einen Beitrag dazu leisten.

Wohin geht es für den Standort? Foto: Marco Fraune

Der Landtagsabgeordnete

Der SPD-Landtagsabgeordnete Jonas Hoffmann erklärt, dass der Insolvenzantrag der nächste sei, „wenn einzelne Investoren in Branchen wüten, birgt das Gefahren“. Seien viele Immobilien im Besitz weniger, gieriger Hände, würden Wohn- und Gewerbeflächen teuer. „Das schadet allen. Und die Schäden müssen dann die übernehmen, die Steuern zahlen.“ Vor allem für die Mitarbeiter erachtet er es als eine schwierige Situation. „Ich hoffe für die Mitarbeiter in Lörrach, dass sich endlich eine langfristige, tragfähige Lösung findet.“