Ob der Galeria-Standort Lörrach weiterbetrieben wird, soll am Samstag öffentlich gemacht werden. Galeria Karstadt Kaufhof will 16 seiner 92 Filialen schließen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Unternehmenskreisen erfuhr. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt der Lörracher Filialleiter Enrico Wallborn, dass er und die Mitarbeiter erst am Samstag Informationen erhalten.