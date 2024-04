Lörracher Innenstadt: Mietpreise für Geschäfte sind sehr unterschiedlich

Mietpreise auf anderem Niveau

Privateigentümer hätten auf diese neue Marktlage auch schon teils reagiert, weiß der Pro Lörrach-Vorsitzende Gerhard Schneider, der beruflich in der Immobilienbranche tätig ist. „Die Mietpreise haben ein anderes Niveau bekommen.“ Der „überwiegende Teil“ habe auf Wünsche ihrer Mieter reagiert, teils auch schon während der Mietvertragslaufzeit. Doch es gebe auch weiterhin hohe Forderungen. Ergänzend nennt er Probleme aufgrund nicht geklärter Erbenverhältnisse, womit Flächen länger leer stehen.

Was ist mit den Leerständen?

Leerstände gibt es immer zum Jahreswechsel in höherer Anzahl, weiß Ziegler-Jung. Zuletzt habe sie drei Vermieter aufgrund eines Leerstands angefragt, doch bei allen stand eine Nachvermietung an – nur eben mit Monaten Überbrückung. Ziel sei daher, in dieser Übergangszeit die Schaufenster ansprechend zu gestalten. Am Montag wird eine Expertin dazu in Lörrach sein.