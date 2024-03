Lörracher Kommunalwahl: Bisherige Räte führen die Ratslisten an

In der Stadt Lörrach wolle man vor allem die Schulsanierungen voranbringen, wozu auch die Sanierung der Hellbergschule gehöre, erklärte Matthias Lindemer. Bei der Rathaussanierung müsse man eine Kostenexplosion vermeiden. In den Studien zur Sanierung des Rathauses verstecken sich laut Lindemer große Unwägbarkeiten. Außerdem forderte er eine gesamthafte Planung für die Mobilität in der Innenstadt: Es sei unsinnig, aus ideologischen Gründen eine Fahrradstraße einzurichten, ohne Anschlüsse zu schaffen.