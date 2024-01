Lörracher Kommunalwahl: Margarete Kurfeß führt beide Grünen-Wahllisten an – Gemeinderat und Kreistag

Die Grünen könnten sich in den Bereichen Klima und Ökologie sowie Bildung und Schulen viel auf die Fahnen schreiben. Zum Abschluss der Grünen-Nominierungsversammlung machte Kurfeß aber auch klar: „Es wird kein einfacher Wahlkampf, doch ich bin überzeugt, dass wir es gemeinsam hinbekommen.“

Von 18 Uhr bis um 20.40 Uhr dauerte es, bis die Gemeinderatsliste mit Applaus abgesegnet wurde. Foto: Marco Fraune

In den Kreistag

Die Liste mit 32 Gemeinderatskandidaten ist dabei ebenso komplett gefüllt wie die Kreistagswahlliste mit 14 Kandidaten, wobei hier Kurfeß von ihrem Stellvertreter Bernd Martin auf dem zweiten Platz die bewährte Unterstützung weiter erfahren dürfte. Vom Gemeinderat in den Kreistag will Cecilia Salinas de Huber – auf Platz 3 steht sie. Ein breites Spektrum der politischen Arbeit habe sie schon sammeln können, daher wolle sie nun in den Kreistag, wo Thomas Hengelage bisher schon ein Mandat hat. Der Biologe ist in beiden Gremien. Die Zeit für den Kreistag nimmt er sich in der Form, dass er beim Arbeitgeber, einem großen Basler Pharmaunternehmen, Lohn in Urlaub umwandeln lässt. Der frühere Grünen-Kreisrat und Bundestagsabgeordnete Gerhard Zickenheiner belegt den fünften Listenplatz.

Viele Frauen

Dass fast jeder zweite Listenplatz für beide Gremien mit einer Frau belegt werden konnte, wie es von der Grünen-Partei eingeplant ist, freute Kurfeß besonders. Dass die ungeraden Plätze für die Frauen reserviert sind, trage Früchte. „Nur so war es möglich, dass wir einige Frauen in Gremien bekommen haben“, mehr als andere Parteien, so die Fraktionschefin. „Das zeichnet uns aus, und das wollen wir beibehalten.“