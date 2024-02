Lörracher Konzert: Von pompös bis getragen

Da hat also James Thompson ganze Arbeit geleistet und für den rhythmischen Elan gesorgt. Aber er hat auch in den anderen Stücken viel aus den 13 Bläsern – alles erste Vertreter ihres Fachs – herausgeholt. Etwa bei dem Ausflug in den hohen Norden zu drei Norwegischen Tänzen von Mogens Andresen, wo die Blechbläsergilde die spezielle nordische Tonsprache und den Charakter trifft. Man muss an Trolle und verzauberte Wälder denken.

Prachtvoll war auch der „Enigma“-Satz „Nimrod“ von Edward Elgar, sehr konzentriert im Klang auf das reduzierte tiefe Blech. In Schostakowitschs „Festlicher Ouvertüre“ glänzten alle Musiker mit opulentem Klang und blendender Technik.

Der Klangeindruck

Toppen konnten sie ihr Programm mit einem vibrierenden Spiel und viel Schlagwerk in einem Medley aus Astor Piazzollas Tango-Oper „Maria de Buenos Aires“. Der starke Hall ließ zwar akustisch nicht immer eine transparente Durchzeichnung des Stimmengewebes zu, aber der Klangeindruck war überwältigend. Und diese Tango-Eskapade nicht nur schmissig, sondern ein virtuoses Blechvergnügen der Extraklasse.

Humorvoll moderiert hat den Abend der einzige Lörracher in der Formation, der Trompeter Jochen Weiss. Und nach der Begeisterung in der Kirche mit stehenden Ovationen konnte er sicher sein, dass einiges an Spenden für den Pestalozzi-Kindergarten Lörrach und den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg zusammenkam.