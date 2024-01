Lörracher Lisa Rees-Medaille: Lore Hilger, Erich Fischer und das Free Cinema erhalten Auszeichnung

Erich Fischer

Erich Fischer war langjähriger Geschäftsführer der Migros Deutschland. In dieser Position engagierte sich Fischer bald im Lörracher Einzelhandelsverband „pro Lörrach“ und setzte sich unter anderem für die Einführung von verkaufsoffenen Sonntagen in der Stadt ein. Ein großes Anliegen ist ihm die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, heißt es weiter. So wurde 1998 in Kooperation mit der Werkstatt der Lebenshilfe Lörrach eine Außenarbeitsgruppe bei Migros etabliert, die zu einem festen Bestandteil des Betriebs wurde und dank seiner Fürsprache auch nach der Übernahme des Markts durch den Rewe-Konzern weiter existiert. Seit 2021 ist Fischer auch ehrenamtlich stellvertretender Vorsitzender der Lebenshilfe Lörrach. Bei neuen Geschäftsideen für die Migros hat Fischer so weit als möglich die Lebenshilfewerkstatt einbezogen. So übernahm ab 2008 ein Team in der Werkstatt den Onlineversand für die Migros in Deutschland.