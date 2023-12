Lörracher Nachwuchssänger: Eine gelungene Konzertpremiere unter neuer Leitung

Es ist mächtig was los an diesem Freitagabend in der proppenvollen Aula des Hans-Thoma-Gymnasiums (HTG). Auf der Bühne singen die „Glühwürmchen“, „Feuerfunken“, „Mondstimmen“ und „Sirenas“, wie sich die vier Altersgruppen des Kinder- und Jugendchors nennen, eine Stunde lang über Wasser in allen Aggregatszuständen. Wie ein Wasserstrudel kreisen die Mondstimmen um das Zentrum der Bühne, während sie gleich zu Beginn den Song „The River is Flowing“ zum Besten geben. Bei „La Ola“ legen sich die beiden jüngsten Gruppen, die Glühwürmchen und Feuerfunken, ins Zeug, um – begleitet von Josephine Riek am Klavier – eine immer größer werdende musikalische Welle durch die Aula rollen zu lassen.