Lörracher Realschule Eine schnelle Lösung für die Schüler erzielt

OB lobt Vorgehen

Der Pendelverkehr zwischen den Sporthallen und der THR war zum Schulstart am 11. September einsatzbereit. Der Busverkehr und der Sportunterricht an den Ausweichstandorten startet ab dem 18. September, damit die Lehrkräfte sich vorher mit der neuen Halle und mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut machen können. „Dass wir so schnell reagieren konnten, ist dem Einsatz aller Beteiligten im Rathaus, in den betroffenen Schulen und dem Dienstleister zu verdanken“, so Oberbürgermeister Jörg Lutz.