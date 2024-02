Lörracher Rüpel: Fahrer gegen nach Verkehrsverstoß aufeinander los

Einfädeln nicht ermöglicht

Beide befuhren laut Polizeibericht mit ihren Wagen die Bundesstraße 317 in Richtung Lörrach. Nach der Einmündung in das Gewerbegebiet Entenbad, im zweispurigen Bereich, soll der 35-Jährige dem 53-Jährigen ein Einfädeln von der rechten auf die linke Spur nicht ermöglicht haben. An der folgenden Kreuzung am Hasenloch mussten beide Fahrer verkehrsbedingt anhalten.

Ins Gesicht gespuckt und geschlagen

Der 53-Jährige sei ausgestiegen und habe an die Fahrerscheibe des 35-Jährigen geklopft. Dieser sei daraufhin ebenfalls ausgestiegen. Auf der Bundesstraße kam es wohl zunächst zu einem verbalen Streit. Im weiteren Verlauf des Streites habe dann der 35-Jährige dem 53-Jährigen ins Gesicht gespuckt. Daraufhin soll der 53-Jährige dem 35-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 35-Jährige habe wiederum dem 53-Jährigen von sich weggestoßen.