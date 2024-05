In der Lörracher Innenstadt heißt es am 13. Juni wieder „Achtung, fertig, los“. Beim ersten Stadtlauf-Kids werden dann mehr als 500 Kinder in verschiedenen Altersgruppen unterschiedliche Distanzen durch die Innenstadt laufen. Alle verfügbaren Startplätze sind nun bereits vor Ende der Anmeldefrist am 5. Juni vergeben, teilte die Stadt am Montag mit.