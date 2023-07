Freitag in Lörrach, nächsten Donnerstag in der Schweiz, zwei Tage später im Süden Englands und im August in Polen, in der Slowakei und in Frankreich: Joe Newman, Gus Unger-Hamilton und Thom Sonny Green blicken nicht nur auf milliardenfach gestreamte Songs ihrer Band alt-J, sondern auch auf eine über den Kontinent verstreute Fanschar. So verwundert es auch wenig, dass der Auftritt auf dem Marktplatz Fans von Nah und Fern anzog.