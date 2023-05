Lörracher Straßenmusiker Der Lehrer mit der Gitarre

Seit zehn Jahren unterwegs

Seit zehn Jahren ist Brecht als Straßenmusiker unterwegs, vorrangig in der Region zwischen Lörrach und Staufen. An diesem Vormittag ist der Alte Marktplatz der Lerchenstadt einer der Orte, an denen er musiziert. Was reizt ihn daran, Straßenmusiker zu sein? „Man sieht auf der Straße alle Gesellschaftsschichten“, sagt der 30-Jährige. Über jeden Passanten, der stehen bleibt, freut er sich. Jeder, der ihm einen kleinen Obolus in seinen Gitarrenkasten wirft, erhält auch mitten im Lied ein mit herzlicher Stimme gesprochenes „Dankeschön“. Wer möchte, kann sich auch gratis eine CD mit den Liedern von Brecht mitnehmen. Zum Repertoire gehören in erster Linie christliche Lieder, die er auch schon in Gottesdiensten gespielt hat.

Ausgleich zum Lehrerberuf

Die Musik stellt für Brecht einen Ausgleich zum Lehrerberuf dar. Zugleich aber auch eine Ergänzung: „Ich kann Musik immer wieder in den Unterricht einbringen“, sagt er. Die unterrichtsfreie Zeit in den Pfingstferien nutzt er dazu, als Straßenmusiker durch die Lande zu ziehen. Gerade im Sommer wird er auch immer wieder für Auftritte gebucht, sei es an Hochzeiten oder bei sonstigen Feiern. Gemeinsam mit einem Freund aus Schulzeiten ist er auch als Duo „Fallerbrecht“ – die zusammengesetzten Nachnamen der beiden Musiker – unterwegs.