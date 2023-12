Lörracher Strategie: Radschnellweg – „Wirklichkeit hat uns eingeholt“

Ein Bekenntnis zur Förderung des Radverkehrs liegt in Lörrach in Form der Fahrradstrategie 2025+ vor. Verschiedene Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, weitere sollen folgen. Doch beim Radschnellweg RS7 Wiesental von Lörrach nach Zell gibt es bei Oberbürgermeister Jörg Lutz ein deutliches Unbehagen. Denn die Förderkriterien für breite Radbereiche seien in dicht bebauten Räumen wie im Großraum Basel mit Lörrach und weiteren dicht besiedelten Städten nicht möglich, anders als beispielsweise in großen Teilen der Niederlande. Die Radschnellwege in ihrer ursprünglich geplanten Form seien nicht möglich, unterstreicht, der OB. „Die Wirklichkeit hat uns in dem Bereich eingeholt.“