Lörracher Tradition: Die Sternsinger sind passend ausgestattet

Großes Programm

Die Sternsinger von Sankt Fridolin haben bis Sonntag ein großes Programm: Sie wollen an allen Häusern auf dem Salzert und in Stetten von der Neumattsiedlung bis in den alten Dorfkern klingeln, ihre Lieder singen, den Segen anbieten und um Spenden bitten. Auch in den Pfarreien Stankt Bonifatius, Sankt Josef, Sankt Peter und Sankt Peter und Paul, Inzlingen, sind die Sternsinger in diesen Tagen unterwegs.