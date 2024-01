Lörracher Tradition: Fasnachtsfeuer brennen auf den Höhen um Lörrach

Die Fasnachtsfeuer haben eine lange Tradition, seit mindestens 1850 brennen, wie an vielen Orten im Markgräflerland, die Fasnachtsfeuer in Lörrach, Stetten, Tüllingen, Tumringen, Haagen, Hauingen und Brombach. Erste Belege für diesen Brauch gehen sogar auf das Jahr 1090 zurück. Am Wochenende nach dem Aschermittwoch sollen die Fasnachtsfeuer nach dem Brauch die bösen Geister des Winters vertreiben. Auf den Hügeln rund um Lörrach brennen dann am Samstag, 17. Februar, in Lörrach, Tumringen, Röttelnweiler und Brombach und am Sonntag, 18. Februar, in Stetten und Tülligen die weithin sichtbaren großen Feuer.