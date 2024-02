Bisher in Kandern

Es handele sich dabei vor allem um Personen, die bisher in der Gemeinschaftsunterkunft in Kandern untergebracht waren und in Lörrach Sprachkurse besuchen oder einer Arbeit nachgehen. Insgesamt können in dem seit längerem ungenutzten Hotel bis zu 92 Personen in unterschiedlichen familiären Konstellationen Platz finden.

Heimleitung, Sozialbetreuung und ein Sicherheitsdienst werden auch in dieser Unterkunft wie üblich durch den Landkreis Lörrach organisiert, heißt weiter.