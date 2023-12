Lörracher Unterkunft: 80 Flüchtlinge aus der Ukraine kommen im Ex-Parkhotel David unter

Aus anderen Unterkünften

Ab Mitte des Monats werden dort rund 80 Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht. Es handelt sich dabei vor allem um Menschen, die aktuell in anderen Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises untergebracht sind, heißt es. Diese können dann für die Unterbringung von neu in den Landkreis kommenden Menschen genutzt werden.

Mit Sozialbetreuung und Sicherheitsdienst

Wie in allen Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises werden auch in der neuen Unterkunft eine Heimleitung und eine Sozialbetreuung vor Ort sein sowie ein Sicherheitsdienst, der rund um die Uhr anwesend ist, so das Landratsamt weiter.