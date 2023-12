Lörracher VdK: Mit Senioren in froher Runde – und mit deutlicher Botschaft

Namens der Ortsvorsteher dankte Günter Schlecht (Hauingen) für den vielfältigen Einsatz der Organisation. Über gesellige Veranstaltungen, Informationsrunden, Ausfahrten und Ausflüge steht das ganze Jahr über einiges im Angebot. Eine wichtige Aufgabe, um drohender Vereinsamung alter und kranker Menschen entgegenzuwirken, sieht der Sozialverband in der Pflege persönlicher Kontakte.

„Aber auch in der Rente ist der VdK berufen, weiter am Ball zu bleiben“, hieß es in einer Ansprache. Zusätzlich wurde betont: „Aus unserer Sicht muss die Rente zum Leben reichen.“