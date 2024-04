Rechtzeitig handeln

Hintergrund der Maßnahme ist, dass unter anderem der Straßenbelag auf der Tumringer Brücke nicht nur Risse, sondern auch so genannte Verdrückungen aufweist. Hier bilden sich Rinnen, in denen bei Regen das Wasser auf der Fahrbahn steht, hatte Dullisch Anfang August vergangenen Jahres vor Ort erläutert. Speziell an Ampeln, wo schneller beschleunigt und abgebremst wird, trete so etwas auf. Der etwa 300 Meter lange Abschnitt soll daher saniert werden, bevor nicht nur die Deckschicht Beschädigungen aufweist, sondern sich diese später ansonsten in den Untergrund fortsetzen.