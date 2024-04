Zwischenzeitlich wurde Schutz unter dem Dach gesucht. Foto: Marco Fraune

Es dauerte aber nur wenige Minuten, dann waren diese eisigen Körner auch wieder geschmolzen. Im Gegensatz zum Oberen Wiesental, wo schon am Dienstag wieder Schnee gefallen war und der Verkehr am Mittwoch witterungsbedingt beeinträchtigt war, hält sich der Wiedereinzug des Winters in der Stadt Lörrach zurück.