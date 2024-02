Männergesangverein Ried: Cornelia Hossfeld ist neue Dirigentin

Suche nach einer Dirigentin

Schriftführer Harald Georg berichtete von der langwierigen Dirigentensuche. Mit der erfahrenen Musikerin Cornelia Hossfeld hat der Chor eine auch menschlich sympathische Leiterin gefunden, sagt er. Mit ihr konnte der Gesangverein auch erstmals wieder einen Gottesdienst in der Kapelle in Ried bereichern, in dessen Rahmen des 2022 verstorbenen Ehrendirigenten, Hartmann Kropf, gedacht wurde.

Seit die neue Dirigentin da ist, laute das Motto: „Immer lächeln – bei allem, was man tut“, so der Schriftführer schmunzelnd. Hossfeld hatte wegen ihrer Abwesenheit einen Brief für die Hauptversammlung verfasst: „Eigentlich hatte ich eine Wohnung gesucht – und fand: einen Chor.“ Mit warmherzigen Worten beschreibt sie das gemeinsame Singen und den kollegialen Zusammenhalt im Chor. Der Applaus der Anwesenden zeigte die Anerkennung für ihr Engagement und ihre freundliche Art.

Finanzen

Jürgen Lacher verlas den Kassenbericht in gewohnt flotter Manier – und berichtete von guten Kassen-Verhältnissen. Nichts auszusetzen hatten die Kassenprüfer Harald Kuttler und Hilda Bauer. Zum neuen Kassenprüfer wurde Michael Schreier gewählt.