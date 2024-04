Malsburg-Marzell: 40 Tiere auf Weide

Im Gasthaus „Hirschen“ in Malsburg begrüßte Leuger 13 von derzeit 21 Mitgliedern. In seinem Bericht verwies er darauf, dass vor dem Auftrieb zahlreiche Vorarbeiten durch Weidewarte und Mitglieder verrichtet werden mussten. Der Auftrieb hatte dann am 13. Mai 2023 stattgefunden.

Zunächst wurden 28 Rinder und sieben Geißen auf die vorhandenen Weideflächen gebracht und zu einem späteren Zeitpunkt nochmals drei Burenziegen und zwei junge Edelziegen. Die insgesamt 40 Tiere waren 163 Tage auf den Weiden und wurden von Weidewarten und Mitgliedern dank eines Arbeitsaufwands von 500 Stunden versorgt. Die Kassenführung von Torsten Elsässer wurde als ordnungsgemäß bestätigt und der Vereinsvorstand einstimmig entlastet.