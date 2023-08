Malsburg-Marzell Auf dem eigenen Traktor

Präsentiert wurden neben Oldtimern wie dem aus dem Jahr 1954 wie dem „Holder“ von Martin Brombacher auch ganz moderne Traktormodelle, die bereits schon durch ihre Ausmaße imponierten.

Thorsten Klein und Markus Kühner vom veranstaltenden Förderverein Sportfreunde zogen am Abend eine durchaus positive Veranstaltungsbilanz: „Viele Traktoren, viele Besucher, gute Umsätze.“

Solche Veranstaltungen seien eine wichtige finanzielle Grundlage für die Finanzierung des Spielbetriebs im Aktiv- und vor allem dem Jugendbereich der Sportgemeinschaft Malsburg-Marzell.

Eine originelle Schätzfrage war zu lösen: Die richtige Zahl der Bierdeckel in einer Kiste lag bei exakt 12 172 Stück. Am nächsten bei dieser Zahl lag Philipp Biersack, der einen Freischneider gewann, es folgten Manfred Wetzel, Melanie Brauneis und Uli Wetzel. Als geschicktester Traktorfahrer erwies sich bei einem Wettbewerb an diesem Tag Achim Grund aus Kandern vor Mike Dreher aus Sallneck.