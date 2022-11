Malsburg-Marzell Barock, Pop und Jazz

Zur Eröffnung schlug nach den Weihnachtsliedern des Jugendorchesters die Stunde des Barock mit Johann Sebastian Bachs anrührendem „Arioso“, feierlich-getragen, mit sehr weichem Gesamtklang und strahlendem Crescendo zum Finale. Gefühlsbetont und romantisch folgte Nordirlands heimliche Nationalhymne „Londonderry Air“, von wechselnden Registern mal strahlend hell, mal warm und dunkel interpretiert.

Auf Musical folgt Barock, auf deutsch folgt englisch

Ein weiteres weltliches Zwischenspiel war Peter Maffays „Nessaja“ aus dem Musical „Tabaluga“, bis die Musiker mit Georg Friedrich Händels „Largo“zurück kehrten in das Barock. Nach vielen Ehrungen (wir berichten noch) ging es weiter in das Rokoko mit strahlenden Fanfaren und Mozarts feierlichem „Marsch der Priester“. Mit viel Gefühl widmete sich Tenorhornspieler Günther Jurd als Solist dem melodischen „You Raise Me Up“, kongenial aufgegriffen vom Blasorchester. Kontrastreich und mit großer Bandbreite der Tempi kam Jacob de Haans „Concerto d’Amore“ daher, eine Fusion aus Barock, Pop und etwas Jazz. Hier spielte das Schlagwerk immer wieder eine tragend-treibende Rolle.

Zur stimmigen Verschmelzung deutscher und britischer Weihnachtslieder mit Markus Götz’ „Oh du Fröhliche“ durfte auch mitgesungen werden. Mit langem Applaus bedankten sich die Zuhörer zuletzt bei den Musikern und bekamen dafür die passende Zugabe „Thank you for the music“.