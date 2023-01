Malsburg-Marzell Fasnacht kehrt in die Berggemeinde zurück

Die Auftaktveranstaltung war der Neujahrsempfang der Kirchengemeinde am Blauen. Mehrere Vereine haben in den nächsten Monaten ihre Hauptversammlungen angekündigt, so für den 14. Januar der Weideverband Marzell oder den 21. Januar die Freiwillige Feuerwehr.

Ein Farbtupfer im Programm ist am 28. Januar die Aprés-Ski-Party des Skiclubs auf dem Lipple. Ausgesprochen närrisch geht es im Februar zu mit dem „Hemdglunki“ am 16., der Kinderfasnacht am 17. und dem Umzug mit anschließendem närrischen Abend in der Stockberghalle am 18. Februar. In der ganzen Gemeinde sollen am 25. Februar die Scheibenfeuer brennen.