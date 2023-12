Malsburg-Marzell: Festliche Lichter und weiße Pracht

Für die Initiatorinnen war es eine gelungene zweite Auflage, dessen Erlöse erneut für soziale Projekte im Dorf verwendet werden. Von den Einnahmen des letztjährigen Marktes konnte in der vergangenen Woche endlich der Kastanienbaum gepflanzt werden, der in den kommenden Jahren am Marzeller Spielplatz für Schatten sorgen wird.