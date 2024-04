Malsburg-Marzell: Geißenhalter Hinteres Kandertal sind mit Jahr zufrieden

Die Vorstandsmitglieder berichteten von zahlreichen Aktivitäten – weit hinaus über die Förderung der Geißenhalter. So hatte der Verein die Verantwortung für die Sanierung des Glockenturms in Lütschenbach übernommen: Maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Sanierung hatten Patrick Leuger und Sascha Weber. Beide erhielten ein Präsent. Weit über die Gemeinde hinaus habe diese Initiative große Anerkennung gefunden. Insbesondere die Lütschenbacher seien glücklich darüber, dass das Glöcklein wieder erklinge. Weiter wurde am Löhle-Wanderweg eine vom Verein gespendete Bank aufgestellt. Weiter habe der Verein am Wälderfrühling und am Weihnachtsmarkt bei der Tantenmühle teilgenommen.

Kassierer Sascha Weber freute sich in seinem Bericht über zahlreiche Spenden für das Glöckle, der Kassenbestand sei im Rahmen der Vorjahre. Die Prüferinnen Britta Roßkopf und Sandra Schweinlin bestätigten die tadellose Kassenführung.