Malsburg-Marzell Gespräche mit engagierten Eltern

Der Jugendraum „Endstation“ auf dem Bauhofgelände in Malsburg soll wiederbelebt werden. Er wurde im Jahr 1994 eröffnet, am Ausbau des Jugendtreffs hatten sich damals auch zahlreiche engagierte Jugendliche beteiligt. Seit „Corona-Zeiten“ ruht der Betrieb, aber immer wieder waren Wünsche laut geworden, den Jugendtreff wieder für die Gemeindejugend zu öffnen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats war die „Endstation“ auch kurz Thema. Es wurde berichtet, dass sich auch Eltern in der Angelegenheit engagiert hätten: Am 12. Juli fand auch im Rathaus ein Gespräch mit den Eltern, die Rede war von drei Familien, statt, um die Chancen für eine baldige Wiedereröffnung auszuloten.