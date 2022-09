Malsburg-Marzell Im Fackelschein

Am 8. Oktober starten ab 18.30 Uhr Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zum Zehn-Minuten-Lauf, ab 20 Uhr gehen dann in mehreren Läufen Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene bis zum Seniorenalter für jeweils 30 Minuten auf den Rundkurs. Der Wettbewerb für Frauen ist für 20 Uhr terminiert, der für Männer auf 20.40 Uhr. Als Sieger wird anschließend in der Skihütte geehrt, wer in der Laufzeit die größte Strecke zurückgelegt hat. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 6. Oktober, per E-Mail an sportwart@lipple.de möglich. Nachmeldungen sind nicht möglich.