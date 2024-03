Malsburg-Marzell: Infoveranstaltung soll im Sommer sein

Tobias Tusch, an diesem Abend Sprecher der Bürgerwindpark Blauen KG, unterstrich in seiner Stellungnahme, dass nach dem Ergebnis der für den Windpark negativen Abstimmung in Schliengen, ein „Großteil der Planungskulisse weggebrochen“ sei. Alternative Standorte müssten geprüft werden. Dies erfordere Zeit. Der Vertreter der künftigen Betreiber hatte an diesem Abend keinen leichten Stand, wie auch die Beifallsbekundungen nach den teilweise kritischen Wortbeiträgen der Zuhörer zeigten.

Deutlich angesprochen wurden mehrfach die Befürchtungen, dass im Zuge der Arbeiten am Windpark die Wasserversorgung der Gemeinde gefährdet werden könnte, also die wertvollen Bergquellen versiegen könnten. Insbesondere wurde von den Kritikern auch darauf verwiesen, dass die Zuwegung zu den möglichen Standorten umfangreiche Erdbewegungen erfordere. Tusch sagte dazu, dass einer möglichen Genehmigung umfangreiche hydrogeologische Untersuchungen vorausgehen würden.