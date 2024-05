Es hat sich nämlich inzwischen bis zum Stuttgarter Fernsehturm herumgesprochen, dass der Haussegen in der Berggemeinde schief hängt. „Klingt so, als sei das berühmte Tischtuch zwischen Bürgermeister und Gemeinderat schon mit der Kettensäge zerteilt worden“, drückt sich Reporter Sebastian Schley bildhaft aus.

Kandidatin Kathryn Babeck aus Vogelbach zum Beispiel erklärt ihre Motivation so: „Das politische Miteinander hier in der Gemeinde ist ja etwas in Schräglage geraten. Und da möchte ich, dass dieser Diskurs auch wieder in bessere Wege geleitet wird.“

