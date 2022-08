Für das Jahr 2022 hat die Gemeinde bereits zwei Abschlagszahlungen in Höhe von je 220 000 Euro an den Träger geleistet, entsprechend dem voraussichtlichen Defizit, das auf 503 500 Euro beziffert wurde, sind noch zwei weitere Zahlungen in Höhe von 142 000 Euro zu leisten. 2023 werden nach den Berechnungen vier Abschlagszahlungen in Höhe von je 133 500 Euro fällig.

Wie die Gemeindeverwaltung in der Sitzungsvorlage feststellt, sei es fraglich, ob und wie die Gemeinde dem künftigen Bedarf gerecht werden kann. Es müsse vom Gemeinderat als Leitungsgremium überlegt werden, ob sich künftig die Angebote am rechtlichen Anspruch vorerst nur noch in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten orientieren müssen.