Malsburg-Marzell Kling, Glöcklein

Das tägliche Läuten von Hand sei niemand mehr zuzumuten, wurde betont. Die Gemeinde wurde nun angefragt, die anfallenden Stromkosten für die Läuteanlage zu übernehmen. Mit der Anfrage beschäftigte sich der Gemeinderat Malsburg-Marzell in der jüngsten Sitzung.

Gemeinderat Patrick Leuger, selbst in Lütschenbach wohnhaft, hat im Auftrag der Gemeinde die mögliche Automatisierung geprüft und auch eine Kostenermittlung durchgeführt. Danach würden sich die Materialkosten für das geplante Projekt für das Schlagwerk und die Elektronik auf rund 1700 Euro einschließlich Mehrwertsteuer belaufen. Die Initiatoren sprachen sich für die sogenannte „Hammerschlag-Variante“ bei der Automatisierung aus. Für Zusatzarbeiten wie Stromanschluss und Anbaumaterialien wurden rund 1500 Euro veranschlagt. In dieser Summe enthalten ist auch die Ertüchtigung der Holzverkleidung des Türmchens. Voraussetzung für die Konkretisierung der Maßnahme ist noch eine Nutzungsvereinbarung mit dem Eigentümer des Gebäudes, was man aber nicht als problematisch ansieht.