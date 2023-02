Malsburg-Marzell Kometenjagd bei klirrender Kälte

Von Birgit-Cathrin Duval

Malsburg-Marzell. Achim Schaller hatte alles in seiner Sternwarte vorbereitet, um den grünen Kometen zu fotografieren. Die Bedingungen sind derzeit ideal: Er befindet sich nah an der Erde und ist relativ hell. Doch über der Sternwarte in Marzell hängt in den Nächten eine dichte Wolkendecke. Kurzentschlossen fährt Schaller am frühen Mittwochmorgen gegen 0.30 Uhr los Richtung Gotthard. Im Gepäck eine dicke Daunenjacke, Skihosen, Stativ, Computer, zwei Kameras und ein Sternentracker. Am Mittwochnachmittag sitzt er mit glänzenden Augen in der Stube in Marzell. Ob von der durchwachten Nacht oder der erfolgreichen Kometenjagd? Vermutlich beides.