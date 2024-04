Malsburg-Marzell: „Kultur vereint“ will sich auflösen

Die anwesenden Mitglieder in der Mühle und im Zoom-Chat waren sich einig, dass man die Arbeit der Kunst- und Kulturangebote in der Gemeinde gerne fortsetzen möchte, jedoch nicht in der bisherigen Form als eingetragener Verein. Der Vorschlag, den Verein aufzulösen und in eine Interessensgemeinschaft zu überführen, fand große Zustimmung. Somit könne das „kulturelle Erbe“ von Kultur vereint weiterleben, befand Sebastian Bönisch. Roswitha Vollbrecht-Osswald, Inhaberin der Tantenmühle, erklärte, dass man sich bereits mit dem Gedanken einer IG auseinandergesetzt habe, um die Veranstaltungen der Wälder-Tanten (Wälder-Früehlig, Wälder-Zauber) als IG zu bündeln. Als Arbeitsaufgabe für das laufende Jahr wird nun die Umwandlung in eine IG Tantenmühle geprüft, dorthin soll auch das kleine, noch vorhandene Vereinsvermögen überführt werden. Im vergangenen Jahr konnte der Verein Kunst- und Kreativwerkstatt, Kinderkino mit Unterstützung des Kinderkulturrings Lörrach und das Adventsfenster veranstalten.