Deshalb appelliert der Club an die Sportler, mit dem Kauf einer Saison-Loipenmarke zur Unterhaltung des Langlaufzentrums beizutragen, zumal wegen der Corona-Pandemie die Einnahmen aus dem Betrieb der vereinseigenen Lipple-Hütte entfallen. Diese Marke – sie ist als Skiaufkleber verwendbar – kostet 20 Euro und ist unter anderem bei den Gemeindeverwaltungen Malsburg-Marzell und Kleines Wiesental, in der Malsburger Tantenmühle, bei Eisenwaren Schneider in Kandern und im Sportgeschäft Schmitt in Müllheim erhältlich. Des Weiteren sind Spenden in die Kassen gerne gesehen, die an den verschiedenen Einstiegen angebracht sind.